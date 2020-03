Sequeira, Esgaio e Paulinho apontados como alvos do Sporting para a próxima época

Sequeira, Esgaio e Paulinho estão a ser apontados como alvos do Sporting para a próxima época. O presidente do Sporting de Braga não acredita que o Sporting consiga os três jogadores, já que as cláusulas de rescisão ascendem os 60 milhões de euros.