Leipzig e Atalanta carimbam passagem aos quartos de final da Champions

Leipzig e Atalanta confirmaram esta terça-feira a superioridade sobre Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, e Valência, respetivamente, e foram as primeiras equipas a 'carimbar' a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Na Alemanha, o Leipzig entrou em campo com uma vantagem tangencial adquirida na primeira mão dos 'oitavos' (1-0) e acabou por dilatar os números da eliminatória, ao vencer por 3-0, perante um Tottenham extremamente desfalcado.

O austríaco Marcel Sabitzer marcou os dois golos dos germânicos no primeiro tempo, aos 10 e 21 minutos, antes de o sueco Emil Forsberg consumar o triunfo do Leipzig, aos 87, num encontro no qual o internacional português Gedson Fernandes atuou pelos 'spurs' nos últimos 10 minutos.

Na segunda participação na Liga dos Campeões, o Leipzig chega aos quartos de final, depois de em 2017/18 não ter passado da fase de grupos.

Num Estádio Mestalla sem a presença de adeptos nas bancadas, devido ao surto de Covid-19, o Valência tinha a árdua tarefa de reverter a goleada sofrida na visita à Atalanta (4-1), que continua a fazer história nesta época de estreia na 'prova milionária'.

O conjunto de Bérgamo voltou a aplicar a 'chapa quatro' à equipa 'che', desta vez por 4-3, contando com uma exibição 'memorável' do médio internacional esloveno Josip Ilicic, autor dos quatro tentos dos italianos, aos três, 43, 71 e 82 minutos, os dois primeiros de grande penalidade.

O francês Kevin Gameiro, aos 21 e 51 minutos, e Ferran Torres, aos 67, marcaram para o Valência, que contou com o internacional português Gonçalo Guedes no segundo tempo, após ter iniciado o jogo no banco de suplentes dos valencianos.

Na quarta-feira, prosseguem os jogos da segunda mão dos 'oitavos', com o Atlético de Madrid a visitar o campeão europeu Liverpool, depois da vitória por 1-0 em Madrid, e o Borussia Dortmund a defender um triunfo por 2-1 perante o Paris Saint-Germain.