André Almeida poderá ser opção no Benfica para jogo com o Tondela

O Benfica prepara o jogo frente ao Tondela, marcado para o próximo sábado, no Estádio da Luz. André Almeida já trabalha no relvado, ainda que de forma condicionada, e pode regressar à equipa de Bruno Lage no encontro da jornada 25 da Primeira Liga.

O lateral-direito está ausente devido a um traumatismo no tornozelo direito desde o clássico com o FC Porto, no dia 8 de fevereiro.

Em sentido inverso está Haris Seferovic, que se encontra em tratamento e a fazer trabalho de ginásio. O avançado suíço tem uma lesão muscular na perna esquerda e vai falhar o jogo do Benfica este sábado, na Luz.