O Conselho de Disciplina da Federação Porutguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar a Pinto da Costa.

Em causa estão as declarações sobre arbitragem do presidente do FC Porto, durante a entrevista de segunda-feira ao Porto Canal.

Pinto da Costa teceu duras críticas à atuação de Artur Soares Dias no jogo entre FC Porto e Rio Ave, no último sábado, que acabou com um empate a um golo.

Veja também: