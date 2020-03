Decorreu esta quarta-feira a leitura das alegações finais no julgamento do ataque à Academia do Sporting, onde o Ministério Público pediu a absolvição de Nuno Mendes, líder da claque Juventude Leonina conhecido por Mustafá, do crime de autoria moral da invasão.

À saída do tribunal de Monsanto, Mustafá disse estar surpreendido com a decisão do Ministério Público.

