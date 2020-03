O tenista português Frederico Silva, 12.º cabeça de série, desistiu hoje do torneio 'challenger' de Nur-Sultan, quando perdia no embate da segunda ronda com o belga Arthur De Greef.

Frederico Silva, 192.º jogador mundial, cedia perante Arthur De Greef, 333.º, por 4-0 no primeiro set quando abandonou o torneio da capital do Cazaquistão.

De Greef segue, assim, para os oitavos de final, nos quais vai defrontar o russo Aslan Karatsev, 263.º da hierarquia.