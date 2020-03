Zé Luís de regresso às opções do FC Porto

O avançado Zé Luís já trabalha no ginásio e é a grande novidade nos treinos de preparação do FC Porto para o jogo com o Famalicão.

O internacional cabo-verdiano está a recuperar bem da lesão e nos próximos dias deve ser reintegrado na equipa. Já Luis Díaz e Vítor Ferreira continuam a recuperar das roturas musculares.

Alex Telles é a grande ausência no FC Porto. O lateral vai cumprir castigo e não pode ser opção para Sérgio Conceição.

A equipa portista lidera o campeonato com um ponto de avanço sobre o Benfica. Depois do empate em casa com o Rio Ave, procura o regresso às vitórias.