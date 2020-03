José Fernando Rio entrega lista para candidatura à presidência do FC Porto

José Fernando Rio entregou esta terça-feira, tal como Pinto da Costa, a lista candidata às eleições do FC Porto para o quadriénio 2020/2024.

André Sérgio Noronha é o nome escolhido para liderar a Mesa da Assembleia Geral, José Jacinto Veloso o Conselho Fiscal e Disciplinar, enquanto Álvaro Teles de Menezes foi o eleito para o Conselho Superior.

"Acabei de fazer uma das coisas mais importantes da minha vida, candidatar-me à presidência do FC Porto. É, por isso, um dia muito feliz. Faço-o acompanhado de um grupo de sócios de grande qualidade, competência e devoção ao clube. Devo uma palavra de gratidão a todos os membros desta candidatura, assim como às centenas de associados que nos ajudaram com as suas assinaturas", declarou.