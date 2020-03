Morreu Joaquín Peiró, antiga estrela de Atlético Madrid e Inter

O antigo futebolista e treinador espanhol Joaquín Peiró, que se notabilizou nos anos 60 do século passado em representação do Atlético de Madrid e do Inter de Milão, faleceu esta quarta-feira, aos 84 anos, informou o clube madrileno.

Peiró fez parte da época dourada dos transalpinos, que foram campeões da Europa em 1964 e 1965, conquistaram a Taça Intercontinental nessas temporadas, além de dois campeonatos e uma Taça de Itália.

Jogou também oito épocas no Atlético de Madrid, aos quais chegou aos 19 anos, e pelos quais ganhou a Supertaça europeia, em 1962, e as Taças do Rei de Espanha, em 1960 e 1961.

Com a seleção espanhola, jogou 12 encontros, tendo participado nos Mundiais do Chile, em 1962, e de Inglaterra, em 1966.