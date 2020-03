Presidente da Associação Europeia de Atletismo sofre hemorragia cerebral grave

O presidente da European Athletics, Svein Arne Hansen, sofreu uma hemorragia cerebral grave na tarde desta segunda-feira e está nos cuidados intensivos do hospital, anunciou a associação europeia de atletismo.

Segundo o organismo, o líder norueguês, de 73 anos, sofreu o derrame em sua casa e permanece agora numa UCI de um hospital na Noruega, onde "está a receber o melhor tratamento possível".

"Os médicos ainda não deram um prognóstico detalhado sobre a sua recuperação, mas ele deve permanecer no hospital, pelo menos, uma semana e submeter-se a um longo período de reabilitação", acrescentou.

Após ter dado entrada no Hospital, Svein Arne Hanse foi também testado para a pandemia Covid-19 e o resultado foi negativo.

A European Athletics informou ainda que o Conselho Executivo "vai reunir-se por videochamada no início da próxima semana para discutir a divisão dos encargos do presidente durante o seu período de incapacidade", informando posteriormente as federações membro.