Rafael Leão condenado a indemnizar o Sporting em 16,5 milhões de euros

O futebolista Rafael Leão foi condenado a indemnizar o Sporting em 16,5 milhões de euros, anunciou o clube de Alvalade em comunicado enviado à CMVM.

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), que proferiu a decisão, considerou ilícita a rescisão unilateral do jogador, depois do ataque à Academia de Alcochete, em maio de 2018.

Já o Sporting vai ter de pagar 40 mil euros ao avançado português, por assédio moral.

JOS\303\211 COELHO

Os "leões" tinham apresentado uma queixa contra o jogador e contra o Lille - clube que o contratou a custo zero após a saída de Alvalade - na FIFA, que negou eventuais compensações.

Pascal Rossignol

No verão passado, Rafael Leão foi contratado pelo AC Milan ao emblema gaulês por 35 milhões de euros.