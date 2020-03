CMVM suspende venda de ações da SAD do Benfica

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) anunciou hoje a suspensão da venda das ações da SAD do Benfica, "aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado" por parte do clube da I Liga de futebol.

O regulador do mercado não revela quais os motivos que levaram à suspensão da venda das ações da SAD do clube campeão português de futebol.

Neste momento decorre um Operação Pública de Aquisição (OPA) do clube sobre 28,06% das ações da SAD, mas que poderá estar em causa.

Na semana passada, o Jornal Económico noticiou que, devido à incerteza causada pela pandemia da Covid-19, o Benfica está a ponderar retirar a OPA.