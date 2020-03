Selecionador espanhol diz que Messi é quem mais o impressionou em toda a carreira

O selecionador espanhol de futebol, Luís Enrique, disse esta sexta-feira, num encontro virtual com os adeptos, que o futebolista que mais impressionou em toda a carreira foi o internacional argentino Lionel Messi.

"Foi o Leo Messi, depois em algo do género Iniesta médio internacional espanhol, mas o Leo tem uma grande diferença para os outros", disse Luís Enrique, que no FC Barcelona treinou ambos, mas também chegou a ser companheiro de equipa de Iniesta, igualmente no 'Barça'.