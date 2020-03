Ajax confirma que rescindiu com vários jogadores

O Ajax confirmou esta terça-feira que não vai renovar contrato com todos os futebolistas que terminavam o vínculo no final da temporada, incluindo Abdelhak Nouri, que sofreu uma lesão cerebral e estava em estado vegetativo desde 2017.

Na segunda-feira, a imprensa holandesa avançou que o Ajax iria finalizar o contrato com Nouri, que termina em 30 de junho deste ano, e hoje o atual campeão holandês confirmou essa situação.

"É verdade que o Ajax não vai renovar contrato com Abdelhak Nouri, entre outros. O Ajax fez o mesmo com todos os jogadores que terminam contrato em 30 de junho, incluindo o Klaas-Jan Huntelaar e o Ryan Babel", explicou o emblema de Amesterdão, em comunicado enviado às redações.

O Ajax, clube em que atua o guarda-redes português Bruno Varela, manteve o contrato que tinha com Nouri desde o início de 2017, altura em que o médio sofreu uma lesão cerebral, após ataque cardíaco, durante um jogo particular com o Werder Bremen, na Áustria.

O futebolista de origem marroquina passou os últimos três anos em coma, mas este mês acordou e apresentou algumas melhorias, tendo mesmo saído do hospital.

De acordo com imprensa holandesa, Nouri continua a receber vários tratamentos em casa e o Ajax quer continuar a ajudar monetariamente o jogador, informação essa que não foi confirmada pelo clube.

Os veteranos Klaas-Jan Huntelaar, de 36 anos, e Ryan Babel, de 33, vão igualmente abandonar o Ajax no final de junho, já que, nos Países Baixos, os contratos são automaticamente renovados e com os mesmo termos a partir de 01 de julho, caso não sejam revogados pelos clubes ou pelos próprios jogadores até 31 de março.

Bruno Varela também termina a sua ligação ao Ajax no final da temporada, mas está emprestado pelo Benfica.