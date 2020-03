Artur Jorge sonha em ser chamado à Seleção Nacional

Artur Jorge, defesa central do Vit. Setúbal, não esconde o objetivo de um dia representar à Seleção Nacional. A revelação foi feita pelo próprio em resposta à pergunta de um adepto que o questionou no Instagram se acredita que vai estar presente no Euro'2021.

"Tenho a ambição de representar a Seleção Nacional. Não sei se será em 2021, nem se será num Europeu, mas mantenho muito vivo esse objetivo e esperança de poder representar a Seleção um dia".

O último jogador do Vit. Setúbal a alcançar este objetivo foi Gonçalo Paciência, ao vestir a camisola das quinas no dia 14 de Novembro de 2017, frente aos Estados Unidos da América.

A cumprir a segunda época com o clube sadino, o jogador de 25 anos, acredita que ter tomado a decisão correta quando rumou a Setúbal.

"Quando assinei pelo Vitória vinha com a expetativa de poder relançar a carreira porque vinha de um ano não tão bem conseguido a nível profissional [nos romenos do Steaua Bucareste]. Sabia que era um clube com peso e história a nível nacional, enquadrava-se naquilo que queria para mim e para a minha carreira", admitiu.

Artur Jorge faz um balanço positivo da experiência de regressar a Portugal.

"Jogar no Vitória tem sido uma experiência fantástica. Gosto muito, sinto-me em casa e importante. Sou muito bem tratado no clube e na cidade", concluiu, apontando o jogo da época passada com o Grupo Desportivo de Chaves (triunfo por 2-1), que valeu a permanência na 1ª Liga na penúltima jornada, como o momento mais feliz enquanto jogador do Vit. Setúbal.