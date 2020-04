Thomas Müller renova com o Bayern Munique até 2023

O futebolista alemão Thomas Müller renovou até 2023 com o Bayern Munique, que para o avançado "não é um patrão de longa data, mas uma paixão", anunciou hoje o clube bávaro na sua página na Internet.

Thomas Müller, de 30 anos, chegou ao Bayern Munique com 10, proveniente do TSV Pähl, e fez o percurso em todas as equipas de formação até integrar o plantel profissional sénior em 2009.

"Ambas as partes assinaram de bom gosto. Tenho a certeza de que, quando voltarmos a jogar, continuaremos a ter muito sucesso. Isso me estimula. Para mim, a prioridade era renovar - e o clube demonstrou que sentia o mesmo", disse Thomas Müller.

O avançado, que integra o lote restrito de jogadores com mais de 500 jogos realizados pelo Bayern Munique, recorda que está no clube há dois terços da sua vida, pelo que a relação é mais do que patrão/empregado, mas sim uma paixão.

Com o Bayern Munique, Thomas Müller conquistou oito campeonatos alemães (2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), cinco Taças da Alemanha (2010, 2013, 2014, 2016, 2019) e cinco Supertaças (2010, 2012, 2016, 2017, 2018). Do seu palmarés consta ainda a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes da FIFA e a Supertaça Europeia, em 2013.

Com a seleção da Alemanha, Thomas Müller venceu o Mundial de 2014, no Brasil, e quatro anos antes, ma África do Sul, ficou em terceiro, recebendo os prémios para o melhor marcador e jogador jovem.

Com dez golos e 18 assistências na atual temporada, que se encontra suspensa devido à pandemia da covid-19, Thomas Müller é um jogador determinante no Bayern Munique, que lidera, à 25.ª jornada, com quatro pontos de vantagem sobre o Dortmund.