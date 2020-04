Gabigol: das histórias com Jesus à contratação de Neymar

"Lembrei-me de uma situação muito boa. Uma vez, eu e o Fili [Filipe Luís] fomos ver um jogo de basquetebol do Flamengo e tínhamos convidado o Jesus para ir ver connosco. Nós perdemo-nos no Rio de Janeiro e chegámos atrasados. Ele ligou-nos e disse: ‘Onde estão? Estamos a perder por 20 pontos’. E eu afirmei logo que quando chegasse íamos dar a volta. Chegámos ao intervalo e eu todo empolgado sentei-me ao lado do Jesus e pedi umas pipocas. Quando ele viu a pipoca... ‘Tu não vais comer isso’, disse ele, e nem comi eu as pipocas nem ele [risos]", recordou o jogador do Flamengo.