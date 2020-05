Clubes ingleses confirmam vontade de recomeçar a Premier League

Os 20 clubes que participam na Primeira Liga inglesa de futebol manifestaram esta sexta-feira, novamente, a sua vontade de recomeçar o campeonato, interrompido por causa da pandemia de Covid-19, após uma reunião com a organizadora da prova.

"A Liga e os clubes discutiram os possíveis passos a dar para planear o regresso da época 2019/20, quando for seguro e apropriado", informou a Premier League no seu site oficial no final do encontro com os clubes de elite do futebol inglês.

A entidade adiantou que "não foram tomadas decisões na reunião de hoje", tendo sido abordadas várias questões relacionadas com o denominado "Projeto Reiniciar".

A Premier League vincou que a sua prioridade é a saúde e a segurança dos jogadores, treinadores, gestores e restante staff dos clubes, bem como dos adeptos e da comunidade em geral, assegurando que todos os avanços relativos à retoma da modalidade serão feitos sob as orientações do Governo britânico, dos especialistas de saúde, e após a consulta de jogadores e treinadores. E também aproveitou para aplaudir a criação de um grupo de trabalho médico no Governo para a preparação do regresso dos desportos de elite, que reuniu pela primeira vez.

"Os clubes reafirmaram a sua vontade em terminar a época, mantendo a integridade da competição, e agradeceram o apoio do Governo", que também tem reunido diretamente com os emblemas ingleses, rematou a 'Premier League', que tem a prova suspensa desde 13 de março.

