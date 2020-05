Paços de Ferreira regressa ao trabalho na segunda-feira

O Paços de Ferreira vai retomar os treinos na segunda-feira, numa primeira fase de forma individualizada, após a realização de exames de despiste à covid-19, informou hoje em comunicado o clube da I Liga portuguesa de futebol.

"Depois de respeitado o período de confinamento social, o futebol profissional do FC Paços de Ferreira prepara-se para voltar aos treinos a partir da próxima segunda-feira, dia 04 de maio", informa o clube pacense.

No comunicado, o Paços de Ferreira refere que todas as pessoas ligadas diretamente ao plantel principal, incluindo os jogadores, num total de cerca de 50 elementos, realizaram testes à covid-19, dependendo dos resultados, que serão conhecidos no fim de semana, o regresso ao trabalho, de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Durante esta fase, os atletas chegam ao estádio Capital do Móvel já equipados de casa e vão realizar trabalhos individuais, sendo, para isso, utilizados os três relvados existentes na Mata Real. Cada atleta terá o seu material de treino e respeitará, portanto, a distância de segurança exigida", pode ler-se.

O Paços de Ferreira refere ainda que, no final, os jogadores "devem voltar diretamente para as suas residências", sem usar os balneários, e fora do período de treinos todos "devem continuar a respeitar o isolamento social".



