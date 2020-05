Rio Ave retoma treinos na segunda-feira de "forma progressiva"

O plantel do Rio Ave vai retomar na segunda-feira os treinos de "forma progressiva", no estádio, anunciou o clube da I Liga portuguesa de futebol no site oficial na Internet.

O emblema vila-condense lembrou que "cumpriu escrupulosamente sete semanas de recolhimento social" e pretende agora que o regresso à atividade "seja um exemplo perante este novo paradigma".

"Todos os atletas, equipa técnica e staff indispensável à realização das sessões de treino, serão observados, diariamente, pelo departamento médico do clube, havendo um controlo de temperatura corporal, bem como despiste de eventuais sintomas suspeitos", explicou o clube, em comunicado.

O Rio Ave garantiu que "os treinos decorrerão no relvado principal e campo de treinos do complexo, sendo o plantel dividido em grupos para que o distanciamento seja possível em várias sessões ao longo do dia", tendo preparado um plano de segurança para tal.

"A circulação no estádio far-se-á em espaços abertos, cumprindo distanciamento social antes, durante e após o treino, e todo o material necessário (equipamento, bolas, garrafas de água) será entregue ao atleta para seu uso exclusivo, sendo este devidamente higienizado antes e depois da atividade", adiantou o clube.

O Rio Ave ocupa o quinto lugar do campeonato, com 38 pontos, mais um do que Vitória de Guimarães e Famalicão, que seguem, respetivamente, nas posições seguintes.