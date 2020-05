FPF anuncia subida do Vizela e Arouca à II Liga

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou no domingo que o Vizela e o Arouca vão subir ao segundo escalão.

No momento de interrupção dos campeonatos, Vizela e Arouca lideravam respetivamente as séries A e B do Campeonato de Portugal. Na base da decisão da Federação está o número de pontos conquistados pelas equipas até ao momento da interrupção da prova.

A decisão foi de imediato contestada pelo Olhanense e Praiense, que ficaram de fora. A equipa açoriana diz mesmo que vai recorrer judicialmente.