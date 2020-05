FC Porto e Benfica arrancaram com os treinos individuais nos respetivos centros de estágios. O Sporting prossegue o plano de retoma também com condicionantes em Alcochete.

O Governo deu luz verde para o regresso do campeonato que pode ser retomado no fim de maio ou no início de junho. Por definir estão os estádios que vão receber os jogos à porta fechada e que terão de cumprir todas as regras das autoridades sanitárias.

ESPECIAL CORONAVÍRUS