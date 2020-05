Contratos de jogadores "automaticamente prorrogados" até final da I Liga

Os contratos dos futebolistas e treinadores dos 18 clubes da I Liga portuguesa de futebol serão "automaticamente prorrogados" até final da competição e da final da Taça de Portugal, segundo um memorando de entendimento assinado esta segunda-feira.

O documento, subscrito pela Federação Portuguesa de Futebol, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, o Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol e a Associação Nacional de Treinadores de Futebol visa proteger todas as partes devido ao atraso na conclusão da época, ditada pela pandemia de Covid-19, que levou ao abandono da II Liga e demais competições abaixo desse campeonato.

"O termo da época desportiva 2019/20 ocorre no dia seguinte ao último jogo oficial das competições desta época", pode ler-se no comunicado, no qual fica explícito que esta alteração permite que os vínculos desportivos, assinados entre clubes da I Liga e treinadores e jogadores, sejam alargados.