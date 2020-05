Ex-jogador encontrado vivo e de boa saúde após ser dado como morto em 2016 

O antigo jogador do Schalke 04 Hiannick Kamba, que foi dado como morto depois de um alegado acidente de carro, foi encontrado vivo e de boa saúde na Alemanha, quatro anos depois.

A 9 janeiro de 2016, o futebolista congolês foi dado como morto, depois de um acidente rodoviário no seu país natal. O ex-lateral direito, formado no Schalke 04, tinha 29 anos na altura e o alegado acidente teria acontecido após uma saída com amigos.

Contudo, o Bild avança agora que Kamba foi encontrado vivo e de boa saúda no Vale do Ruhr, na Alemanha.

O antigo futebolista terá sido alvo de um esquema idealizado pela mulher com quem era casado na altura, que terá forjado a sua morte para obter uma certidão de óbito e assim cobrar um seguro de vida que Kamba tinha na Alemanha.

Em declarações ao diário alemão, a procuradora de Essen revela que o antigo jogador foi abandonado pelos amigos durante a noite, no interior do Congo, em 2016, sem documentos, dinheiro e telemóvel. Anette Milk esclarece ainda que a fraude já tinha sido comunicada à embaixada alemã em Kinshasa pelo ex-lateral direito, em 2018.

O caso insólito está agora a ser investigado pelas autoridades, enquanto o ex-jogador está sob custódia à espera do desenrolar da investigação.