Conselho de Disciplina da FPF arquiva processo do Benfica contra Pepe

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) arquivou esta terça-feira o processo movido pelo Benfica contra o defesa internacional português Pepe, do FC Porto, informaram os dragões.

Os encarnados queixavam-se de uma alegada agressão de Pepe ao marroquino Adel Taarabt, durante a vitória (3-2) caseira do FC Porto frente às águias, em jogo da 20.ª jornada da I Liga. Contudo, segundo referem os dragões, a decisão do CD é "passível de recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD)".

Na passada semana, o CD arquivou igualmente outro processo do mesmo jogo e também com o médio marroquino no lance, por supostamente ter sido agredido pelo avançado maliano Marega.