Sporting divulga mensagem de apoio a Quaresma

Nos últimos dias, o nome de Ricardo Quaresma tem sido falado e abordado em várias notícias nacionais. O jogador de futebol da seleção nacional tem criticado, através das redes sociais, o líder do Chega, André Ventura.

"Triste de quem tenta ser alguém na vida atirando os homens uns contra os outros. Triste de quem se ajoelha só para ficar bem na fotografia, para enganar os outros e parecer um homem de bem aos olhos do povo", lê-se no primeiro texto do jogador português partilhado na terça-feira, no Facebook.

Ricardo Quaresma dizia ainda que já participou em várias campanhas de apelo contra o racismo, não porque parece bem mas porque acredita que somos todos iguais e todos merecemos na vida as mesmas oportunidades independentemente do berço em que nascemos.

O internacional português acusava o deputado André Ventura de usar populismo racista para "virar homens contra homens".

A publicação do futebolista nas redes sociais surgiu depois de o líder do Chega ter dito que a comunidade cigana deveria ter um plano de desconfinamento específico.

Depois deste episódio, seguiram-se as reações do deputado e mais críticas da parte de Quaresma.

Esta quinta-feira, o primeiro-ministro respondeu ao deputado do Chega e reiterou que não há qualquer problema com a comunidade cigana em Portugal. Durante o debate quinzenal, António Costa afirmou que André Ventura "foi de trivela" e levou "um baile do Quaresma", em referência à resposta do jogador.

O Sporting também manifestou apoio ao jogador através de uma publicação na página oficial do Instagram. Na legenda de um vídeo escreveram: "Não nos esquecemos dos homens que formamos".