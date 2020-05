Rio Ave cria equipa sénior de futebol feminino

O Rio Ave anunciou esta sexta-feira a criação de uma equipa sénior de futebol feminino, que estará apta a competir já na próxima temporada de 2020/21.

O emblema vila-condense informou ainda que o treinador da nova formação será Miguel Afonso, de 38 anos, que na última época orientou o Bonitos de Amorim, da Póvoa de Varzim, sendo coadjuvado por João Nunes (treinador adjunto), Jorge Silva (treinador de guarda-redes) e Carlos Malva (treinador adjunto).

"O futebol sénior feminino será uma realidade no Rio Ave já na próxima temporada, dando assim forma ao crescimento do projeto desta modalidade que arrancou com a criação do escalão de Sub-19 em 2019, e indo ao encontro das exigências do regulamento do licenciamento para as competições da UEFA a partir de 2021/22", informou o clube, através de comunicado.

Face à indefinição das competições do próxima temporada, a formação vila-condense ainda não sabe em que escalão irá alinhar na época de estreia, mas está já a preparar a composição do plantel, apontando o início dos trabalhos no relvado para o mês de setembro.

Tiago Garcia será o diretor da equipa, tendo o apoio de Fernando Ferreira e Joana Amorim, todos eles elementos da direção do Rio Ave.