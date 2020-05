Divulgadas as condições da Direção-Geral de Saúde para o regresso do campeonato de futebol

A Liga e a Federação Portuguesa de Futebol revelaram as condições da Direção-Geral de Saúde para o regresso do campeonato.

De acordo com o parecer das autoridades de saúde, a federação, a Liga e os clubes envolvidos assumem a total responsabilidade de um possível o risco de contágio.

A DGS exige que durante a competição jogadores, árbitros e equipas técnicas realizem dois testes à Covid-19 48 horas antes de cada partida.

Os jogadores do Futebol Clube do Porto e Sporting partilharam fotos nas redes sociais com mensagens que contestam as condições da direção geral da saúde.