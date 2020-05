Tianjin Tianhai, ex-clube de Paulo Sousa, decreta falência e abandona liga chinesa

O Tianjin Tianhai, clube da liga chinesa de futebol que chegou a ser treinado pelo português Paulo Sousa, decretou esta terça-feira falência e abandonou a competição, após vários meses de problemas financeiros.

O clube do nordeste da China, inicialmente conhecido como Tianjin Quanjian, por causa do seu antigo patrocinador, foi na última temporada administrado pela própria federação chinesa e desde março que procurava novo proprietário.

Os problemas da equipa começaram no final de 2018, quando a empresa Quanjian, marca de medicamentos tradicionais chineses, foi envolvida num caso judicial por burla e corrupção, com o seu presidente a acabar por ser condenado a nove anos de prisão.

Sem o principal patrocinador, o nome do clube foi alterado para Tianjin Tianhai, mas, passado pouco mais de um ano, acabou por ser obrigado a declarar falência e a fechar portas.

O emblema estava desde 2017 no principal escalão chinês, tendo nesse ano terminado o campeonato no terceiro lugar e garantido o acesso à Liga dos Campeões asiática, sob o comando do treinador italiano Fabio Cannavaro.Em 2018, Paulo Sousa sucedeu ao técnico italiano, mas acabou por abandonar o clube ainda antes do final da época.

O brasileiro Alexandre Pato e o belga Axel Witsel (ex-jogador do Benfica) são alguns dos nomes mais sonantes que passaram pelo Tianjin Tianhai.

O Shenzhen, que foi despromovido ao segundo escalão na última temporada, irá ocupar o lugar deixado vago pelo abandono do Tianjin Tianhai.

A liga chinesa deveria ter arrancado no final de fevereiro, mas foi adiada devido à pandemia da covid-19, que, a nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, já provocou mais de 286 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios.