Futebolista Dele Alli agredido durante assalto em casa

O futebolista do Tottenham Dele Alli foi assaltado na própria casa na manhã de quarta-feira por homens armados. O médio ofensivo da equipa de José Mourinho ficou com ferimentos ligeiros.

Segundo a imprensa inglesa, dois homens entraram na casa do jogador com facas, numa altura em que o futebolista estava acompanhado pelo irmão, as respetivas companheiras e um amigo.

Dele Alli ficou com ferimentos ligeiros e os suspeitos fugiram com algumas joias.

A polícia está a investigar e já teve acesso às imagens de videovigilância.