Jogador do Tottenham vítima de assalto violento em casa

O jogador do Tottenham Dele Alli foi vítima de um assalto dentro de casa e estava com a família quando foi agredido e ameaçado com uma faca.

A polícia britânica está a investigar o assalto através das imagens de videovigilância da casa do jogador.

Os assaltantes conseguiram roubar jóias e relógios avaliados em milhares de euros.