Número de jogadores infetados com o novo coronavírus na I liga de futebol desceu

Depois de terem sido detetados sete casos de Covid-19, o Famalicão anunciou o resultados dos novos testes e apenas um dos sete casos se mantém positivo.

O clube acrescenta ainda que vai abdicar de jogar no estádio municipal de Famalicão, mas ainda não oficializou que vai usar as instalações do estádio da cidade de Barcelos.