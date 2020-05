André Silva marca no Frankfurt mas Moenchengladbach vence e sobe a terceiro

O Borussia Moenchengladbach subiu este sábado ao terceiro lugar no reatamento da Liga alemã de futebol após a paragem devido à covid-19 com triunfo por 3-1 em Frankfurt, beneficiando do empate do Leipzig na 26.ª jornada.

Num estádio de bancadas vazias, o internacional português André Silva entrou no segundo tempo para o Eintracht Frankfurt e até marcou, aos 81 minutos, em remate cruzado, contudo a sua equipa já perdia por três golos e não foi suficiente para evitar a derrota, que começou logo aos 40 segundos, com tento do francês Alassane Pléa.

Aos sete, foi a vez de o compatriota Marcus Thuram ampliar para 2-0, com desvio fácil na pequena área, sendo que o encontro ficou sentenciado aos 73, com penálti do argelino Ramy Bensebaini, minutos depois de Pléa atirar ao poste.

O Moenchengladbach soma agora 52 pontos, mais um do que o Leipzig, que cedeu empate caseiro 1-1 com o Friburgo, a dois do Borússia Dortmund e a três do Bayern Munique, que no domingo visita o Union Berlim.

Raphael Guerreiro também teve um bom regresso, ao 'bisar' no dérbi do Ruhr, entre Borussia Dortmund e Schalke 04: fez o 2-0 aos 45 minutos, a terminar a primeira parte, e o 4-0 final aos 63, numa boa combinação com o norueguês Haaland.

O Leipzig saiu com um empate na ronda, num jogo em que o Friburgo marcou por Manuel Gulde, aos 34 minutos, Poulsen ainda empatou aos 77, e no qual os visitantes ainda tiveram um lance invalidado, já nos descontos, por fora de jogo.

O regresso foi de 'festa' para outros visitantes, no caso o Wolfsburgo e o Hertha Berlim, que venceram nas visitas ao Augsburgo (2-1) e Hoffenheim (3-0), respetivamente, enquanto Fortuna Dusseldorf e Paderborn terminaram empatados sem golos.

A Liga arrancou com a possibilidade de se realizarem cinco substituições em cada jogo - utilizada hoje pelo Schalke, Paderborn e Hertha Berlim -, devido à longa paragem que os jogadores enfrentaram, e sem a obrigatoriedade de máscara para os treinadores.

Devido à pandemia de covid-19, alguns campeonatos de futebol, como França, Países Baixos e Bélgica, foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição com fortes restrições, como sucede com Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho.

O futebol na Alemanha tem sido encarado como um 'balão de ensaio' na retoma das competições e quando a pandemia do novo coronavírus ainda atinge países por todo o mundo.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 307 mil mortos e infetou mais de 4,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,6 milhões de doentes foram considerados curados.