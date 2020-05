Competição ibérica de clubes na base do plano estratégico do râguebi português

A criação de competições internacionais e a participação de seleções e clubes portugueses nas mesmas são a base da estratégia da Federação de râguebi (FPR) para a alta competição até 2024, segundo um plano enviado pelo organismo aos clubes.

O projeto para o quadriénio 2020/24, a que a Lusa teve hoje acesso, prevê a criação de uma nova competição ibérica de clubes ou regiões, tal como "acordado com o presidente da federação espanhola", Alfonso Feijoo, além da "recuperação da presença de uma ou duas equipas nacionais" numa competição europeia.

No mesmo ponto, relativo ao alto rendimento, o plano estratégico confirma ainda a existência de "negociações para participação numa competição de seleções de países latinos, incluindo sul-americanos, sob a égide da World Rugby", conforme a agência Lusa noticiou em 10 de abril.

Nessa altura, o presidente da FPR, Carlos Amado da Silva, confirmou haver "interesse" em colocar uma seleção de jogadores portugueses do campeonato nacional numa competição internacional, entreabrindo a porta ao regresso dos Lusitanos XV, ideia que é agora reiterada no plano estratégico.

"É necessário e urgente recuperar as Academias e o Centro de Alto Rendimento, sabendo que este será o passo decisivo para a afirmação do potencial de muitos jovens que formarão a base de uma seleção residente (Lusitanos) que se pretende que participe numa competição internacional, numa antecâmara para a seleção nacional (Os Lobos), necessariamente reforçada com profissionais que participem em campeonatos estrangeiros", lê-se no preâmbulo assinado por Amado da Silva.