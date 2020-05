Nuno Lobo é candidato à presidência do Futebol Clube do Porto

Nuno Lobo, de 50 anos, concretizou o que já tinha anunciado há um mês.

Defende que está na hora da renovação. No entanto, caso seja eleito, propõe atribuir o título de presidente honorário a Jorge Nuno Pinto da Costa.

Empresário vai ser candidato pela Lista B e na cerimónia de apresentação do programa eleitoral, disse ter como principal objetivo "devolver a mística de outros tempos ao clube".

Nuno Lobo foi questionado sobre o facto de ter a intenção de construir um centro de estágio para o clube, sendo confrontado, no entanto, com as contas negativas que o clube apresenta neste momento.

"Esse projeto da academia já está previsto há muitos anos. Há formas através da 'sponsorização', do aumento do número de associados, do 'branding', do 'naming' do estádio. A língua portuguesa é muito rica. Onde está o FC Porto nos países como o Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Angola? Há que levar o nosso nome lá para fora. Comunicação, 'merchandising'... é possível. Penso que é possível com a nossa competência, com o nosso amor, com a nossa dedicação ao FC Porto. É possível arranjar soluções. Sei que a situação é muito grave no FC Porto, mas penso que com fortes apoios nós vamos conseguir chegar ao que pretendemos", esclareceu o candidato.