Situação de Schumacher "não é fácil". Felipe Massa tem informações que não revela "por respeito à família"

Felipe Massa, antigo piloto brasileiro de Fórmula 1, que passou por equipas como a Sauber, Ferrari e Williams, em entrevista à Fox Sports Brasil, na rubrica "Expediente Futebol", falou sobre o percurso ao longo dos anos na prova rainha do desporto automóvel, onde abordou o tema sensível do estado de saúde de Michael Schumacher.

Questionado sobre o secretismo que existe em redor da recuperação do alemão, de quem foi companheiro de equipa na Ferrari, em 2006, e com quem mantém "uma relação muito próxima", Felipe Massa admitiu que sabe como se encontra o antigo piloto, tem "informações" privilegiadas. No entanto, por "respeito à família", que não emitiu qualquer esclarecimento desde que ocorreu o acidente, Massa não fez qualquer revelação.

"QUEM SOU EU PARA DIVULGAR UMA INFORMAÇÃO SOBRE O SCHUMACHER?"

O piloto brasileiro visitou Schumacher na Suiça e admitiu que, neste momento, a "situação não é fácil" e que o alemão "está numa fase difícil".

"Rezo todos os dias para que ele melhore, que possa torcer pelo filho" Mick - que participa atualmente no campeonato de Fórmula 2 - desabafou Massa.

Michael Schumacher, sete vezes campeão do mundo de Fórmula 1, sofreu um acidente quando esquiava nos Alpes franceses, a 29 dezembro de 2013, e desde essa altura que a família mantém em segredo o seu estado de saúde.

Em setembro de 2019, a imprensa francesa revelou que o ex-piloto da Ferrari tinha sido transportado para Paris para ser submetido a um tratamento inovador com células estaminais.

A entrevista completa a Massa