Sporting pede ação às autoridades contra a violência no desporto

O Sporting pediu ação às autoridades para combaterem a violência no desporto, depois de um adepto 'leonino' ter sido hoje agredido, alegadamente por elementos de uma claque de um clube rival.

"A violência não pode fazer parte do Desporto e da Sociedade portuguesa do século XXI. O Sporting Clube de Portugal solicita, por isso, às autoridades competentes ação e consequência sobre estes atos. E apela a que todos os clubes, agentes desportivos e adeptos venham a terreiro, sem receios, travar, de frente, esta luta contra a violência no desporto", lê-se num comunicado dos 'leões'.

Um adepto do Sporting terá sido agredido e esfaqueado por cerca de duas dezenas de pessoas, alegadamente integrantes de uma claque do Benfica.

"O Sporting Clube de Portugal vem mais uma vez alertar para os episódios de violência que são frequentes no futebol nacional e o mancham, por vezes de sangue e morte", refere o clube 'leonino'.

O Sporting considera ainda que "com o aproximar do reatar da competição é urgente agir sobre este tipo de comportamento que ameaça o bem-estar do adepto comum do desporto em Portugal".