Campeonato de futebol retoma com 72 árbitros

Um total de 72 agentes da arbitragem vão ser utilizados na retoma da Liga portuguesa de futebol, prevista para 03 de junho, anunciou esta quarta-feira o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O organismo informa que para além dos 21 árbitros C1 (categoria principal), vão participar nos jogos 38 árbitros assistentes e mais 10 árbitros C2 Elite, na função de quarto árbitro.

O grupo fica completo com três especialistas VAR.

A FPF revela que os agentes de arbitragem, como o staff de apoio, estão a ser submetidos ao protocolo de testes definido pela Direção-Geral da Saúde e têm "acompanhamento clínico permanente" da Unidade de Saúde e Performance da FPF.

Os árbitros C2 Elite André Castro e José Rodrigues, ambos enfermeiros de profissão, não serão nomeados pelo CA, "por integrarem um grupo de risco".

A I Liga vai ser reatada sob fortes restrições e sem público nos estádios em 03 de junho, com o encontro entre Portimonense e Gil Vicente, naquele que vai ser o primeiro dos 90 jogos das últimas 10 jornadas, até 26 de julho.

Após 24 jornadas, o FC Porto lidera a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica.Além do principal escalão, também a final da Taça de Portugal, entre Benfica e FC Porto, integra o plano de desconfinamento face à pandemia de covid-19, ainda em data e local a designar.