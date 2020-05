Já são conhecidos os nomes que acompanham Pinto da Costa nas eleições do FC Porto

Presidente do FC Porto há 38 anos, Pinto da Costa assume que o clube não precisa de mudanças profundas, mas que tem de alterar formas de trabalho.

Entretanto já são conhecidos os nomes que acompanham Pinto da Costa na lista que concorre às eleições dos órgãos sociais.

Lourenço Pinto para a Mesa da Assembleia Geral, José Guimarães para o conselho Fiscal e Disciplinar, e Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, para o Conselho Superior.

Para a vice-presidência, o nome de Vítor Baía já era conhecido. As grandes novidades são agora os empresários José Américo Amorim e Paulo Mendes. Fernando Gomes será vogal da direção do clube caso Pinto da Costa vença as eleições.

No que toca à direção da SAD, o líder da lista A diz que ainda não pensou.