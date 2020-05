Nuno Lobo completa lista para eleições do FC Porto um dia antes do prazo limite

Nuno Lobo, candidato da lista B à presidência do FC Porto, apresentou hoje a lista com todos os nomes que o irão acompanhar nas eleições do clube, que acontecem a 06 e 07 de junho.

O candidato tem como cabeças de lista Franco Araújo Ramos para a Mesa da Assembleia Geral, António Nunes para o Conselho Fiscal e disciplinar e Martins Soares para o Conselho Superior.

Nuno Lobo optou por fazer a entrega dos documentos pessoalmente, no Estádio do Dragão, fazendo-se acompanhar por Martins Soares.

Pinto da Costa e José Fernando Rio, que lideram a lista A e C, respetivamente, têm até esta quarta-feira para apresentar as listas completas.