Pinto da Costa quer aperfeiçoar o que está feito no FC Porto

Pinto da Costa anunciou o nome dos vice-presidentes da candidatura que apresentou.

Não quis falar sobre os opositores, mas garantiu que sabe o que quer para o FC Porto e que a lista que compôs tem as pessoas indicadas.

As eleições no FC Porto vão acontecer em 6 e 7 de junho e contam com três listas de candidaturas, encabeçadas por Pinto da Costa, Nuno Lobo e José Fernando Rio.