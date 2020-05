Auditorias à segurança dos estádios estão de regresso

As auditorias à segurança dos estádios onde se realizam jogos da I Liga de futebol são retomadas na sexta-feira, anunciou esta quinta-feira o Ministério de Administação Interna, que pretende ver o processo concluído até meados de junho.

As auditorias começaram a 26 de fevereiro, promovidas pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e pelas forças de segurança, mas foram interrompidas a 10 de março devido aos efeitos causados pela pandemia de covid-19.

"O Governo - através das áreas governativas da Educação, que tutela o Desporto, e da Administração Interna - decidiu avançar com este processo, num trabalho contínuo e sistemático, de erradicação de fenómenos de violência e racismo, tanto no exterior como no interior dos recintos desportivos", refere a nota hoje divulgada pelo MAI.