Bruno de Carvalho quer AG para ser readmitido como sócio do Sporting

Bruno de Carvalho diz que os sportinguistas deviam pedir uma assembleia geral para ser readmitido como sócio do Sporting.

Em entrevista à TVI, no dia em que foi absolvido do ataque a Alcochete, o ex-presidente do Sporting diz que foi alvo de um "assassinato de carácter" a admite pedir uma indemnização ao Estado.

"Não tenho o sentimento de que foi feita justiça."

Veja também: