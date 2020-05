Campeonato russo regressa com 10% do público nas bancadas

O campeonato russo de futebol, que será retomado a 21 de junho, vai contar com público nas bancadas, anunciou a federação, que recebeu autorização governamental para o efeito.

"Numa primeira fase só será permitida 10% da ocupação dos estádios. É uma medida segura para os adeptos se respeitarem todas as medidas de precaução", refere a entidade.

Os alertas por parte dos clubes, sobretudo por parte do CSKA e Spartak, ambos de Moscovo, quanto às elevadas perdas motivadas por jogos sem adeptos nas bancadas, devido à Covid-19, foi o mote para a reunião da federação com as autoridades sanitárias, da qual resultou esta decisão.

Cada clube terá a responsabilidade de agilizar esta medida, uma vez que as capacidades dos estádios vão dos cerca de 7.500 espetadores do Gazovik do Orenburg, autorizado a 752 apoiantes, aos aproximadamente 70 mil do Zenit Arena, com permissão para 6.702 adeptos.

Apesar de haver vários futebolistas infetados nas competições profissionais - o Lokomotiv de Moscovo anunciou quatro casos no plantel principal -, as autoridades russas insistem que a situação da epidemia está estabilizada, excetuando a zona do Cáucaso e algumas regiões isoladas.

Moscovo, o epicentro da epidemia na Rússia, começará o desconfinamento a 1 de junho.

A 23.ª jornada do campeonato, dos últimos a serem suspensos, já que a Covid-19 chegou mais parte do país, arrancará com o Zenit como líder destacado, com nove pontos de avanço para o Lokomotiv Moscovo.