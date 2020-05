Final da Taça de Portugal também terá cinco subsituções e nove suplentes

A final da Taça de Portugal, que se vai disputar entre Benfica e FC Porto, também poderá ter cinco substituições por equipa, decidiu esta quinta-feira a direção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

À semelhança do que vai acontecer nas últimas jornadas da I Liga portuguesa, que recomeça em 3 de junho, após a paragem devido à Covid-19, as duas equipas que vão disputar o jogo decisivo da Taça de Portugal também vão poder ter nove jogadores suplentes.

Esta medida, permitida pelo International Board (organização que define as regras do futebol), já foi adotada por outras ligas, como a alemã, o primeiro dos principais campeonatos europeus a retomar a competição, após a interrupção devido à pandemia de Covid-19.

A I Liga vai ser reatada sob fortes restrições e sem público nos estádios em 3 de junho, com o encontro entre Portimonense e Gil Vicente, naquele que vai ser o primeiro dos 90 jogos das últimas 10 jornadas, até 26 de julho.

Após 24 jornadas, o FC Porto lidera a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica. Além do principal escalão, também a final da Taça de Portugal, entre Benfica e FC Porto, integra o plano de desconfinamento face à pandemia de Covid-19, ainda em data e local a designar.