O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho foi esta quinta-feira absolvido de todos os crimes no julgamento do ataque à Academia de Alcochete e à saída deixou uma mensagem aos sportinguistas.

"Sempre fui inocente, deviam ter confiado, dei tudo o que tinha pelo sporting", garantiu Bruno de Carvalho à saída do Tribunal de Monsanto.

Relativamente à sentença, o ex-presidente leonino admitiu que hoje "foi a assunção de uma coisa que sabia há dois anos".