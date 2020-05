Estádios do Famalicão e do Bonfim vão poder receber jogos no regresso da I Liga

O Estádio Municipal de Famalicão e o Estádio do Bonfim vão poder receber jogos no regresso da I Liga, as autoridades de saúde deram luz verde à utilização dos estádios na retoma do campeonato.

Em ambos os casos, a decisão foi tomada depois de uma visita aos recintos.

O Belenenses SAD e o Santa Clara já anunciaram que vão jogar na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O Estádio do Moreirense já foi vistoriado e aguarda aprovação.

A I Liga vai ser retomada a 3 de junho sob fortes restrições e sem público nos estádios.