Sporting SAD apresenta resultado líquido positivo de 30,2 milhões de euros

A Sporting SAD apresentou este domingo as contas do terceiro trimestre da época 2019/2020 com um resultado líquido positivo de 30,2 milhões de euros, alcançado um volume de negócios de 156,1 milhões de euros nos primeiros nove meses.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sporting SAD comunicou a prestação económica e financeira referente ao período compreendido entre 1 de julho de 2019 e 31 de março de 2020.

O resultado líquido foi positivo em 30,2 milhões de euros, enquanto no período homólogo do exercício 2018/2019 tinha registado um valor negativo de 5,9 milhões de euros.

A Sporting SAD explica ainda que atingiu um volume de negócios nos primeiros nove meses de 156,1 milhões de euros, enquanto no período homólogo tinha sido de 109,8 milhões de euros, com a sociedade a salientar que é o "maior volume de negócios da história do Sporting em termos homólogos (nove meses)".

"A Sporting SAD fechou o terceiro trimestre da época desportiva de 2019/2020 com um volume de negócios de 156,1 milhões de euros, o que representa um aumento de 42% face ao período homólogo. Este crescimento é suportado pelo aumento das receitas decorrentes da venda de direitos desportivos de jogadores", refere no documento.

Os 'leões' revelam que foi efetuada "maior venda de sempre" com a transferência de Bruno Fernandes para os ingleses do Manchester United por 55 milhões de euros, mais 25 milhões condicionais, e lembram que Rafael Leão foi condenado a pagar 16,5 milhões pela "resolução ilícita do contrato de trabalho", valor que não está refletido nas contas.

A sociedade explica que os gastos com pessoal "decresceram cerca de 3,1 milhões de euros" face ao mesmo período da época passada.

"Importa referir que este decréscimo é explicado por dois efeitos contrários: redução dos gastos com jogadores e colaboradores em cerca de 7,7 milhões de euros e aumento das indemnizações em 5 milhões de euros. O valor relativo às indemnizações por rescisão de contratos de trabalho desportivo ascende a cerca de 6,9 milhões de euros, mas permitirá uma poupança líquida de cerca de 35 milhões de euros, parte significativa da qual irá refletir-se ainda na corrente época", acrescenta.

Já em termos de posição financeira, a Sporting SAD aumentou o ativo total em 9,3 milhões de euros e reduziu o passivo global em 20,8 milhões de euros (17 milhões de euros são relativos à amortização de dívida bancária), o que permitiu atingir um capital próprio positivo, ascendendo este a 6,6 milhões de euros, quando em junho de 2019 era negativo em 23,6 milhões.

Os 'leões' destacam ainda a contratação do treinador Rúben Amorim, por 10 milhões de euros, bem como as vendas de Raphinha e Thierry Correia.