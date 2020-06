Claque do FC Porto quer ir a Famalicão apoiar a equipa

Os superdragões pretendem ir a Famalicão apoiar o FC Porto na quarta-feira, no regresso do campeonato.

O líder da claque portista diz que querem estar à saída do hotel, no trajeto e do lado de fora do estádio, a apoiar a equipa durante os 90 minutos.

Fernando Madureira afirmou ainda que vão tentar cumprir ao máximo as recomendações da Direção-Geral da Saúde.



Contagem decrescente para o regresso do campeonato

Os jogadores de todos os clubes vão ser sujeitos a testes obrigatórios à Covid-19, 72 horas antes dos respetivos jogos. A Liga e a Federação Portuguesa de Futebol apelam aos adeptos para que não se concentrem no exterior dos estádios onde se realizam os encontros.