Famalicão-FC Porto. Treinadores acreditam que pausa não alterou qualidade das equipas

A I Liga de futebol regressa esta quarta-feira. O FC Porto, líder do campeonato, vai jogar com Famalicão sem alguns jogadores titulares.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao FC Porto, que se realiza esta quarta-feira às 21:15 horas, o treinador do Famalicão João Pedro Sousa disse que espera um jogo complicado frente aos dragões e salientou que a qualidade dos jogadores não se perdeu com a interrupção do campeonato.

O Famalicão entra na 25.ª jornada da I Liga em sétimo lugar. Já a formação de Sérgio Conceição continua na corrida pelo título de campeão nacional, ao ocupar o primeiro lugar da tabela, com 60 pontos, um a mais que o segundo classificado Benfica.

Veja mais: